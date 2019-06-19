Полицейский из кортежа принца Уильяма сбил старушку

Великобританию потряс громкий скандал. Как выяснили журналисты «Фразы», полицейский из кортежа принца Уильяма сбил 83-летнюю старушку.

Как пишут местные СМИ, инцидент произошел, когда принц со своей супругой Кейт ехали в Виндзорский замок на церемонию вручения ордена Подвязки. Несмотря на ДТП, она не была перенесена.

Бабушка переходила дорогу, когда ее зацепил один из мотоциклов, который ехал по встречной полосе, «расчищая дорогу». Пожилую женщину госпитализировали с тяжелыми травмами.

Отметим, что принц Уильям не соизволил остановиться, чтобы помочь пострадавшей, но позже, чтобы хоть как-то сгладить ситуацию, выслал ей в больницу цветы и письмо со словами поддержки.

Как писала «Фраза», приглашенным на королевскую свадьбу в Великобритании простолюдинам посоветовали принести с собой еду.

Ранее принц Уильям и Кейт Миддлтон показали публике новорожденного принца спустя всего несколько часов после рождения.