Под Киевом пройдет международный турнир конных лучников

22 и 23 июня Древний Киев Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») приглашает всех на грандиозное событие июня – Международный фестиваль конных боевых искусств «Скифы». Как выяснили журналисты «Фразы», в Древний Киев съедутся лучшие конные лучники из Европы и Азии, чтобы посоревноваться в захватывающем искусстве стрельбы из лука верхом на лошади.

Также гостей ожидают прогулки на лошадях, вкусные блюда с костра, игры и забавы, канатный спуск, музеи и возможность ночевки.

«Парк Киевская Русь» – это один из крупнейших историко-культурных комплексов Европы, не имеющий аналогов во всем мире. Здесь на основе научных знаний НАН Украины воссоздается Киев V-ХIII веков в его натуральном размере, в масштабе 1:1.

Гостей Фестиваля «Скифы» ждет насыщенная программа: это и конно-трюковые выступления, и соревнования, в том числе – показательные выступления по владению древними боевыми искусствами, и интерактивы с посетителями и еще много интересного.

Ключевым событием Фестиваля станет международный турнир конных лучников. Опытные спортсмены-виртуозы из разных стран будут соревноваться в меткости стрельбы из традиционного (исторического) лука верхом на лошади на полном скаку. Это невероятно сложная задача для участников соревнований, но в то же время, азартное и захватывающее зрелище для зрителей. Соревнования конных лучников будут проходить древнекиевском стиле: по кольцу в четыре мишени и по прямой в одну мишень за заезд. Также в субботу будет проводиться еще и «Ночной конный лучник».

Также гости Княжества увидят показательные выступления актеров-каскадеров конно-трюкового театра Древнего Киева по виртуозному владению разными видами средневекового оружия: мечами, копьями, сулицами. Кроме того всадники и их верные четвероногие друзья продемонстрируют элементы боевой джигитовки: различные трюки, которые сейчас используются в показательных выступлениях, а в прошлом помогали в сражении или спасали жизнь в бою.

Спортсмены и актеры-каскадеры будут выступать в тандеме с уникальными лошадьми исторических пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне. Некоторых из этих лошадей в Украине больше нигде не увидеть, ведь они были привезены в нашу страну в единственном экземпляре. Лошадей можно будет погладить, сфотографироваться с ними, прокатиться верхом или в экипаже.

Гости Княжества будут не просто зрителями на фестивале, а смогут стать активными участниками представления, приняв участие в веселых и занимательных играх и конкурсах, славянских забавах, зажигательных хороводах и танцевальных флеш-мобах.

Кульминацией фестивальной программы станет стрельба из огромного метательного орудия, требушета, горящими ядрами.

Гости Древнего Киева ощутят себя полноправными жителями средневекового города. Посетители смогут отведать вкусных блюд, приготовленных на костре, прогуляться по древним улочкам, осмотреть шедевры архитектуры, посетить усадьбы киевлян Х-ХІІ веков, подняться на двухъярусную оборонительную стену «Заборола», зайти в воссозданную уникальную действующую Васильевскую церковь Х-го века и поставить свечу за здоровье близких. Кроме этого в Княжестве можно посетить музеи исторического костюма, средневековой музыки и деревянного зодчества, осмотреть экспозиции осадной техники, средневекового кораблестроения и пыток.

Посетители смогут пострелять из лука и пометать ножи в средневековом тире, пролететь на канатном спуске над Лесным озером, посетить мастер-класс по гончарству, примерить костюмы времен Киевской Руси и устроить колоритную фотосессию. Детки от 2 до 12 лет смогут развлечься в веревочном кубе-лабиринте «Мышеловка». А любителей экстрима ждут скоростная горка «Змей Горыныч» и канатный спуск «Полетайло» с маршрутами разной протяженности и сложности.

Отдохнуть от суеты средневекового города можно у прохладного живописного Лесного озера.

Отведать средневековых напитков и блюд, приготовленных на костре, можно в прохладной Княжеской корчме, Питейной «25 рун» и беседках на свежем воздухе.

А для тех, кто решит продолжить отдых еще на день, есть возможность остаться на ночлег в доме гостиничного типа «4 комнаты» и хостеле, предварительно забронировав места.

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется в 13:30 и продлится в субботу, 22 июня до 23:00, в воскресенье 23 июня – до 19:00.

Цена билета: полный билет для взрослого – 250 грн., для пенсионеров и студентов - 150 грн., для детей школьного возраста - 60 грн., дошкольникам - бесплатно.

Древний Киев в Княжестве Киевская Русь расположен недалеко от Киева современного - всего в 45 минутах езды - в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов. Маршрутки курсируют из Киева от ст. м. «Выдубичи» (выход из метро в сторону супермаркета «Фуршет») согласно расписанию на сайте.

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