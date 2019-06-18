Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Под Киевом пройдет международный турнир конных лучников

Под Киевом пройдет международный турнир конных лучников

22 и 23 июня Древний Киев Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») приглашает всех на грандиозное событие июня – Международный фестиваль конных боевых искусств «Скифы». Как выяснили журналисты «Фразы», в Древний Киев съедутся лучшие конные лучники из Европы и Азии, чтобы посоревноваться в захватывающем искусстве стрельбы из лука верхом на лошади.

Также гостей ожидают прогулки на лошадях, вкусные блюда с костра, игры и забавы, канатный спуск, музеи и возможность ночевки.

«Парк Киевская Русь» – это один из крупнейших историко-культурных комплексов Европы, не имеющий аналогов во всем мире. Здесь на основе научных знаний НАН Украины воссоздается Киев V-ХIII веков в его натуральном размере, в масштабе 1:1.

Гостей Фестиваля «Скифы» ждет насыщенная программа: это и конно-трюковые выступления, и соревнования, в том числе – показательные выступления по владению древними боевыми искусствами, и интерактивы с посетителями и еще много интересного.

Ключевым событием Фестиваля станет международный турнир конных лучников. Опытные спортсмены-виртуозы из разных стран будут соревноваться в меткости стрельбы из традиционного (исторического) лука верхом на лошади на полном скаку. Это невероятно сложная задача для участников соревнований, но в то же время, азартное и захватывающее зрелище для зрителей. Соревнования конных лучников будут проходить древнекиевском стиле: по кольцу в четыре мишени и по прямой в одну мишень за заезд. Также в субботу будет проводиться еще и «Ночной конный лучник».

Также гости Княжества увидят показательные выступления актеров-каскадеров конно-трюкового театра Древнего Киева по виртуозному владению разными видами средневекового оружия: мечами, копьями, сулицами. Кроме того всадники и их верные четвероногие друзья продемонстрируют элементы боевой джигитовки: различные трюки, которые сейчас используются в показательных выступлениях, а в прошлом помогали в сражении или спасали жизнь в бою.

Спортсмены и актеры-каскадеры будут выступать в тандеме с уникальными лошадьми исторических пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне. Некоторых из этих лошадей в Украине больше нигде не увидеть, ведь они были привезены в нашу страну в единственном экземпляре. Лошадей можно будет погладить, сфотографироваться с ними, прокатиться верхом или в экипаже.

Гости Княжества будут не просто зрителями на фестивале, а смогут стать активными участниками представления, приняв участие в веселых и занимательных играх и конкурсах, славянских забавах, зажигательных хороводах и танцевальных флеш-мобах.

Кульминацией фестивальной программы станет стрельба из огромного метательного орудия, требушета, горящими ядрами.

Гости Древнего Киева ощутят себя полноправными жителями средневекового города. Посетители смогут отведать вкусных блюд, приготовленных на костре, прогуляться по древним улочкам, осмотреть шедевры архитектуры, посетить усадьбы киевлян Х-ХІІ веков, подняться на двухъярусную оборонительную стену «Заборола», зайти в воссозданную уникальную действующую Васильевскую церковь Х-го века и поставить свечу за здоровье близких. Кроме этого в Княжестве можно посетить музеи исторического костюма, средневековой музыки и деревянного зодчества, осмотреть экспозиции осадной техники, средневекового кораблестроения и пыток.

Посетители смогут пострелять из лука и пометать ножи в средневековом тире, пролететь на канатном спуске над Лесным озером, посетить мастер-класс по гончарству, примерить костюмы времен Киевской Руси и устроить колоритную фотосессию. Детки от 2 до 12 лет смогут развлечься в веревочном кубе-лабиринте «Мышеловка». А любителей экстрима ждут скоростная горка «Змей Горыныч» и канатный спуск «Полетайло» с маршрутами разной протяженности и сложности.

Отдохнуть от суеты средневекового города можно у прохладного живописного Лесного озера.

Отведать средневековых напитков и блюд, приготовленных на костре, можно в прохладной Княжеской корчме, Питейной «25 рун» и беседках на свежем воздухе.

А для тех, кто решит продолжить отдых еще на день, есть возможность остаться на ночлег в доме гостиничного типа «4 комнаты» и хостеле, предварительно забронировав места.

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется в 13:30 и продлится в субботу, 22 июня до 23:00, в воскресенье 23 июня – до 19:00.

Цена билета: полный билет для взрослого – 250 грн.,  для пенсионеров и студентов - 150 грн., для детей школьного возраста - 60 грн., дошкольникам - бесплатно.

Древний Киев в Княжестве Киевская Русь расположен недалеко от Киева современного - всего в 45 минутах езды - в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов. Маршрутки курсируют из Киева от ст. м. «Выдубичи» (выход из метро в сторону супермаркета «Фуршет») согласно расписанию на сайте.

Подробную информацию можно прочитать здесь.

Тэги: Киев, общество, Киевская Русь

Комментарии

Статьи

18.06.19 09:33

Тяжкое наследие Порошенко: Украину втянули во внутренние разборки США

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.06.19 10:07

Ирма Витовская: У Зеленского есть какие-то романтические устремления

Автор: Антон Филатов

Колонка автора
17.06.19 10:20

Покупка Zikа до смерти пугает журналистов «патриотического уклона». И это хорошо

Автор: Василий Кузнецов

Дайджест

«Дискотека» в Марьинке: зачем украинская армия захватывает «серую зону»
18.06.19 15:27

«Дискотека» в Марьинке: зачем украинская армия захватывает «серую зону»

Автор: Артур Гор, «Апостроф»

Выбор редакции
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 18 июня 2019 года

Главные новости за 18 июня 2019 года
18.06.19 18:59
1086
Последние новости
18.06.19 20:58

Возле Скрипалей прямо на ходу вспыхнул Mercedes с детьми
18.06.19 20:33

У Зеленского рассказали, как будут возвращать Донбасс
18.06.19 20:10

Под Киевом пройдет международный турнир конных лучников
18.06.19 19:56

В Киеве прямо на Крещатике авто провалилось под асфальт
18.06.19 19:27

Меркель рассказала, почему ей стало плохо рядом с Зеленским
18.06.19 18:59

Главные новости за 18 июня 2019 года
18.06.19 18:54

Крымский бизнес: журналисты рассказали о «схемах» крупного производителя холодильников
Фото и Видео
Возле Скрипалей прямо на ходу вспыхнул Mercedes с детьми
Возле Скрипалей прямо на ходу вспыхнул Mercedes с детьми
Возле Скрипалей прямо на ходу вспыхнул Mercedes с детьми
Возле Скрипалей прямо на ходу вспыхнул Mercedes с детьми
Под Киевом пройдет международный турнир конных лучников
Под Киевом пройдет международный турнир конных лучников
В Киеве прямо на Крещатике авто провалилось под асфальт
В Киеве прямо на Крещатике авто провалилось под асфальт
Известный фокусник погиб во время опасного трюка
Известный фокусник погиб во время опасного трюка
В Днепре маршрутка буквально «раздавила» женщину
В Днепре маршрутка буквально «раздавила» женщину
Верующие УПЦ из Тернопольщины обратились к Президенту с просьбой защитить их от церковных рейдеров
Верующие УПЦ из Тернопольщины обратились к Президенту с просьбой защитить их от церковных рейдеров
Нардеп Тарута дважды назвал украинских военных «боевиками»
Нардеп Тарута дважды назвал украинских военных «боевиками»
Нашествие змей в Одессе. Их встречают даже в туалетах
Нашествие змей в Одессе. Их встречают даже в туалетах
Бразильца, напавшего на президента-масона, будут лечить насильно
Бразильца, напавшего на президента-масона, будут лечить насильно
Село на Тернопольщине засыпало градом размером с грецкий орех
Село на Тернопольщине засыпало градом размером с грецкий орех
fraza.ua
Новости блогосферы
16.06.19 17:53

Неуважаемые Юраши, земля под вашими ногами гореть будет!
16.06.19 12:21

Президентский сайт до сих пор контролируют люди Порошенко
16.06.19 11:59

Мечтающий стать депутатом от команды Зе, Святослав Юраш соврал о своей жене-сатанистке
13.06.19 17:09

Семейка «адамсов»... сорри - Юрашей, под прикрытием Зеленского, готовится к атаке на УПЦ

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.