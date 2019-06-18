В Киеве прямо на Крещатике авто провалилось под асфальт

Во вторник, 18 июня, на столичном Крещатике произошло разрушение асфальтированного покрытия. Как выяснили журналисты «Фразы», в образовавшийся провал угодил припаркованный автомобиль.

Как передает УНН, происшествие случилось в одном из дворов главной улицы Украины.

К счастью, во время инцидента в автомобиле никого не было.

В настоящее время на месте происшествия дежурят сотрудники патрульной полиции. Они огородили аварийный участок дорожными «колпаками» и ожидают приезда коммунальных служб.

Как писала «Фраза», в Киеве микроавтобус провалился в огромную яму.

Ранее в Киеве патрульный автомобиль провалился в люк.