Под Киевом сгорело сразу 10 автобусов

В субботу ночью, 15 июня, в поселке Дымер Вышгородского района произошел крупный пожар. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь огненная стихия охватила «отстойник» для маршрутных автобусов.

Как передает ГСЧС Киевской области, сообщение о возгорании на автостоянке поступило в дежурную часть приблизительно в 2-40. К месту ЧП были направлены пожарные команды из Дымера, города и Сухолучья.

Прибыв к месту вызова, спасатели установили, что огнем охвачены маршрутные автобусы марки «Богдан» и «ISUZU».

Пожар был локализован в 3-30 и полностью ликвидирован в 3-52.

В результате ЧП было уничтожено 10 автобусов.

В настоящее время на автостоянке работают правоохранители и эксперты. Причины пожара выясняются.

Как писала «Фраза», в Киеве на территории бывшего завода Порошенко вспыхнул большой пожар.

Ранее сообщалось, что мощный пожар охватил птицефабрику под Киевом.