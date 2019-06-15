Утром в Киеве произошло одно из самых страшных ДТП 2019 года: разорванное авто и четыре трупа (18+)

Утром, 15 июня, в Голосеевском районе Киева между станциями метро «Лыбедская» и «Демеевская» — на путепроводе у Автовокзала — стучилось страшное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате аварии погибли четыре человека.

По предварительным данным, Skoda двигалась в сторону «Лыбедской» и на скорости влетела в Chevrolet. От сильного удара «американца» буквально разорвало на части. Части автомобилей разбросаны в 30-40 метрах друг от друга.

На месте аварии скончались два человека из Skoda и два ‒ из Chevrolet.

В настоящее время на путепроводе работают медики, спасатели и полиция. Движение частично перекрыто.

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