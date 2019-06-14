В Киево-Печерской лавре тысячи православных отпраздновали день памяти преподобного Агапита

В Киево-Печерской лавре, 14 июня, в день памяти одного из самых почитаемых печерских святых - преподобного Агапита, врача безмездного, тысячи верующих помолились на богослужениях. Как выяснили журналисты «Фразы», празднование началось накануне, 13 июня, сообщает lavra.ua.

Мощи святого братия монастыря перенесли из Ближних пещер, где они постоянно почивают, в Трапезный храм преподобных Антония и Феодосия Печерских. После молебна у мощей преподобного Агапита было совершено всенощное бдение, которое возглавил Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел. Ему сослужили представители епископата и духовенства.

Все молящиеся могли приложиться к мощам преподобного Агапита и были помазаны святым елеем.

В сам день праздника, 14 июня, Божественная литургия была совершена в Трапезном храме. Перед началом богослужения братия совершили акафист у мощей преподобного Агапита Печерского.

«Прошло более девяти сотен лет с того момента, как преподобный Агапит преставился ко Господу, но память его «в род и род». Он до сего дня призывает людей к вере, укрепляет на этом спасительном пути, утоляет духовную жажду, укрощает болезни, является для нас тем проводником, который примером своей жизни помогает нам прийти к спасению. Он — друг Христов, он — это чадо Господне, которое исполняло все Его заповеди, поэтому его тела даже не коснулось тление.

Мы видим те чудеса, которые совершаются по молитвам преподобного, и каждый сам способен узреть, как этот великий угодник Божий своим ходатайством у Престола Божия совершает все эти дивные дела. Если преподобный Агапит стал другом Христовым, значит мы должны как можно чаще прибегать к нему и просить его, чтобы он молился о нас, и Господь ниспосылал нам просимое», - сказал митрополит Павел на проповеди.

Во время богослужения были вознесены сугубые молитвы о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.

По окончании Литургии медицинским работникам, осуществляющим свою профессиональную деятельность в Киеве которые на богослужении, вручили ордена УПЦ.

После торжественного богослужения состоялся крестный ход с мощами преподобного Агапита к Ближним пещерам. У входа в пещеры был совершен молебен, после которого все молящиеся были окроплены святой водой.

Ранее «Фраза» сообщала, что на Ровенщине верующие УПЦ пройдут крестным ходом 120 км.