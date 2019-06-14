Под Киевом пьяного мужчину зарубили топором

В городе Борисполь Киевской области произошло зверское убийство. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Отмечается, что заявление о пропаже местного жителя поступило в дежурную часть еще 8 июня.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями было установлено, что в тот день мужчина наведался в гости к своему приятелю, с которым они стали распивать спиртные напитки.

Во время застолья между нетрезвыми мужчинами внезапно возник словесный конфликт. Не сдержав себя, 52-летний хозяин дома схватил топор и зарубил своего «обидчика», после чего погрузил тело погибшего на тачку и закопал в огороде.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. За содеянное злоумышленнику грозит длительное тюремное заключение.

Как писала «Фраза», под Киевом после пьянки молодого парня зарубили топором.

Ранее под Киевом пытались зарубить полицейского топором.