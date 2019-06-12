В Киеве отчаявшийся студент-медик выбросился из окна

В среду, 12 июня, в Киеве трагически погиб 19-летний студент Национального медицинского университета имени Богомольца. Как выяснили журналисты «Фразы», парень свел счеты с жизнью, выбросившись из окна многоэтажки.

Как передает «Информатор», трагедия произошла на улице Липковского, 13 (жилмассив Соломенка). Получив плохую оценку в университете, юноша вернулся домой и, ничего не сказав родным, выпрыгнул из окна 6-го этажа.

Сообщается, что от полученных травм студент скончался на месте происшествия. В настоящее время там работают медики и правоохранители.

Рядом с телом погибшего находятся родные, которые пребывают в шоке от произошедшего.

Как писала «Фраза», в Киеве с 14-го этажа выпрыгнула женщина после своего дня рождения.

Ранее в Киеве пожилой мужчина выбросился с 12-го этажа.