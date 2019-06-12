Львовянка пыталась продать свою дочь в сексуальное рабство

Во Львове местная жительница пыталась продать свою дочь в сексуальное рабство. Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе Нацполиции Украины, теперь ей грозит солидный тюремный срок.

Как отметили в ведомстве, правоохранители установили, что 38-летняя львовянка подыскивает покупателей на ее 17-летнюю дочь, которую хотела продать для дальнейшей сексуальной эксплуатации.

Накануне, 11 июня, женщину задержали во Львовском международном аэропорту во время получения 2700 долларов — именно в такую сумму злоумышленница оценила своего ребенка. Ее дочь должна была «работать» в Чехии.

Задержанная ранее часто привлекалась к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей, насилие в семье, занятие проституцией и тому подобное.

Теперь ей грозит от 8 до 15 лет тюрьмы за торговлю людьми.

Ранее «Фраза» сообщала, что в январе 2019 года трех украинок едва не продали в сексуальное рабство в Германию.

На днях сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Хмельницком местную жительницу, которая хотела продать в сексуальное рабство свою несовершеннолетнюю дочь.