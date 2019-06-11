В самом центре Львова бетонная конструкция, отвалившаяся от дома, чуть не пришибла женщину

Сегодня, 11 июня, в центре Львова на проспекте Свободы, 1/3, возле уличного кафе произошло ЧП — от стены дома отвалилась часть бетонной конструкции. Об этом в группе «Гаряча лінія міста Львова» в Facebook написала Ирина Добосевич.

Инцидент произошел в тот момент, когда возле Urban Cafe остановилась женщина, чтобы выпить кофе. Куски бетона чудом не упали на женщину.

Как уточняется, от здания отвалилась часть консоли в виде скульптуры атланта.

Ранее «Фраза» сообщала, что 27 мая около 13:00 в центре Львова на случайную прохожую с одного из зданий упал камень, поранив ей голову.