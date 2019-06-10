В Украине зафиксирован очередной случай утечки химикатов. В этот раз на Хмельнитчине

В понедельник, 10 июня, в одном из почтовых отделений города Староконстантинов Хмельницкой области произошла утечка химикатов. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в областном управлении ГСЧС.

Информация о том, что в одной из посылок пролилось неизвестное химическое вещество, поступило в дежурную часть приблизительно в 12-00. К месту ЧП оперативный дежурный направил сразу две единицы техники и восемь спасателей.

По предварительным данным, опасным раствором оказался «Норил», который используется для защиты растений от вредителей. Из-за механического повреждения пластиковая тара разгерметизировалась и ее содержанимое попало в окружающую среду.

Сообщается, что бойцы ГСЧС с помощью спецсредств ликвидировали последствия разлива «Норила». В результате инцидента никто не пострадал.

Как писала «Фраза», в воскресенье, 9 июня, в Белой Церкви и Умани из-за масштабного загрязнения химикатами реки Рось было выключено центральное водоснабжение. Причиной этому послужило ДТП в Погребищенском районе Винницкой области, где при транспортировки 1 тонны неизвестного вещества, в приток реки Рось упал грузовой автомобиль.

Ранее в Житомирской области специалисты Госэкоинспекции зафиксировали загрязнение реки Хомора неизвестными веществами.