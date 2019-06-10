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У побережья Одессы море превратилось в зеленую жижу. Купаться стало опасно

У побережья Одессы море превратилось в зеленую жижу. Купаться стало опасно

У побережья Одессы морская вода превратилась в зеленую жижу из-за водорослей Nodulaia Spumigena. Как выяснили журналисты «Фразы», это может нанести серьезный урон здоровью человека.

У отдельных людей негативные эффекты могут наблюдаться даже при простом контакте с заражённой водой: у имеющих к этому предрасположенность могут возникать аллергические реакции в виде раздражений и сыпей. А если вода попадет в организм, могут быть и более серьезные проблемы. Поэтому от купания в море в период бурного цветения водоросли лучше воздержаться, особенно детям, сообщает «Обозреватель».

Кроме этого, людям не советуют употреблять в пищу рыбу и мидии, которые были выловлены у одесского побережья и в причерноморских лиманах.

Nodulaia Spumigena — относительно молодой обитатель Черного моря: традиционно она живёт севернее, например, в Балтийском море. К нам же ее, вероятно, завезли с балластными водами судов. На новом месте водоросль прижилась и размножилась.

По словам руководителя общественной организации «Зеленый лист» Владислава Балинского, эти микроорганизмы поглощают весь кислород из воды и поэтому погибает вся живность. Такое уже было в Одесском заливе в 2010 году – массовая гибель всего живого. Тогда даже все мидии погибли. Это экологическая катастрофа большого масштаба. Это очень серьезно может сказаться на экологии Одессы.

Ранее «Фраза» сообщала, что в сентябре 2018 года в Одессе Черное море заволокло маслянистой пленкой ржавого цвета. 

Напомним также, что ученые давно бьют тревогу: Черное море превращается в зловонное мертвое болото.

Тэги: общество, Одесса, опасность, купание, Черное море

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