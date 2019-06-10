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В США к первому полету готовится секретный самолет-пуля

В США к первому полету готовится секретный самолет-пуля

В американском штате Калифорния специалисты готовят к первому полету секретный самолет Celera 500L, прозванный журналистами «пулей» из-за своей необычной обтекаемой формы. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает Rambler, ссылаясь на специализированный портал The Drive.

Отмечается, что управлять самолетом будет только один летчик. Celera 500L способен взлететь с любого аэродрома. Его скорость составит до 820 км/ч, а расход топлива ‒ примерно шесть литров на 75-100 км.

Конструктивные особенности Celera 500L призваны обеспечить аэродинамическую эффективность при сохранении большого внутреннего объема. Схемы и другие подробности в патенте описывают использование композитных материалов и единственного первичного центрального лонжерона для устойчивости конструкции, что также помогает самолету оставаться легким.

Над созданием самолета немецкая компания Otto Aviation Group в обстановке строжайшей секретности работала около десяти лет.

Как писала «Фраза», гигантский самолет Stratolaunch совершил свой первый полет.

Ранее сообщалось, что ко Дню космонавтики компания Илона Маска совершила исторический запуск сверхтяжелой ракеты.

Тэги: США, общество, прототип, самолет, мир, Калифорния, авиация, разработка, разработчики, секретная информация, технологии

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