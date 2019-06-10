В США к первому полету готовится секретный самолет-пуля

В американском штате Калифорния специалисты готовят к первому полету секретный самолет Celera 500L, прозванный журналистами «пулей» из-за своей необычной обтекаемой формы. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает Rambler, ссылаясь на специализированный портал The Drive.

Отмечается, что управлять самолетом будет только один летчик. Celera 500L способен взлететь с любого аэродрома. Его скорость составит до 820 км/ч, а расход топлива ‒ примерно шесть литров на 75-100 км.

Конструктивные особенности Celera 500L призваны обеспечить аэродинамическую эффективность при сохранении большого внутреннего объема. Схемы и другие подробности в патенте описывают использование композитных материалов и единственного первичного центрального лонжерона для устойчивости конструкции, что также помогает самолету оставаться легким.

Над созданием самолета немецкая компания Otto Aviation Group в обстановке строжайшей секретности работала около десяти лет.

Как писала «Фраза», гигантский самолет Stratolaunch совершил свой первый полет.

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