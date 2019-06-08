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Зеленский провел встречу в лесу. Не забыл и про шаурму

Зеленский провел встречу в лесу. Не забыл и про шаурму

В пятницу, 7 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел закрытую встречу с ведущими украинскими журналистами. Как выяснили журналисты «Фразы», мероприятие прошло в лесу на территории резиденции «Залесье».

Как написала глава набсовета НСТУ Светлана Остапа на своей странице в Facebook, встреча с медийщиками прошла неформально ‒ присутствующие расположились на креслах-мешках, угощались шаурмой, клубникой, вином и кофе.

Сам же Владимир Зеленский говорил о своем видении ситуации в стране и планах на будущее.

В свою очередь, шеф-редактор Detector Media Наталья Лигачева рассказала, что на мероприятии присутствовали «практически все сотрудники АП из его команды, и это было ценно, так как можно было подискутировать о наболевшем достаточно плотно с ними, и все они были настроены на конструктивный диалог».

Как писала «Фраза», у Зеленского захотели водить к нему детей: «чтобы поздороваться и пойти дальше».

Ранее у Зеленского обвинили МИД в диверсии, а Порошенко ‒ в провокации.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский добился крупного успеха в продвижении шаурмы.

Тэги: общество, СМИ, журналисты, встреча, политика, Президент Украины, пресса, мероприятие, лес, резиденция, медиа, Владимир Зеленский, новости Украины

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