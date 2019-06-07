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В Киеве откроется необычная выставка «3D»

В Киеве откроется необычная выставка «3D»

До 26 июня в ЦСИ «Белый Свет» (Киев, ул. Пушкинская, 21а, www.whiteworld.net) будет проходить выставка Романа Романишина «3D». Как выяснили журналисты «Фразы», торжественное открытие выставкисостоится 11 июня в 19:00.

Прошел год с последней выставки этого автора в Белом Свете — тогда мы имели редкую возможность насладиться офортами высочайшего мастерства. Роман Романишин предложил заглянуть в сконструированный им паноптикум. Он собирает из своих офортов башни и пирамиды, достраивает их зеркалами и мифологией. С каждым его приездом галерейное пространство превращается в часть потусторонней реальности — лабиринт фавна, Нарнию или зазеркалье.

На этот раз публика увидит еще больше знаменитых цветных офортов Романа Романишина, в которых автор преодолевает ограничения двухмерности. Также нас встретят сложные и таинственные, но очаровательные левкасные работы, вдохновленные сменами времен года. И, наконец, трехмерное пространство Белого Света наполнится движением и обзаведется жителями — скульптурами и кинетическими объектами — чтобы окончательно погрузить зрителя в магическую реальность.

«В офорте есть какая-то особая магия. Магия создания изображения на металле с последующим переносом на бумагу странным зеркальным образом. Во время этого действа каждый раз попадаешь в какое-то неожиданное ментальное зазеркалье. Это ощущение не покидает меня уже более тридцати лет с тех пор, как занимаюсь офортом. Однако и медная офортная доска, и ее отпечаток на бумаге фатально обречены на двухмерность. А иногда так хочется сломать канон и убежать от этой обреченности! Предпринять отчаянную попытку добежать далеко, до горизонта, к другой системе координат, где появляются дополнительные возможности и средства... Где по всем законам перспективы параллельные линии должны пересекаться. То есть уйти от аскетического двухмерного пространства в пространство трехмерное. Туда, где кроме понятий вправо-влево и вверх-вниз добавляется термин „ВГЛУБЬ“...» (Роман Романишин, 2019)

Событие на Facebook. Страница ЦСИ «Белый Свет». Страница в Инстаграм. Страница в Телеграм.

Расписание работы галереи: вт-вс — 11:00-19:00; пн — выходной. Вход свободный.

Тэги: Киев, выставка, 3D, культура

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