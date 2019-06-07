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Под Киевом девочка получила ожоги ног, катаясь на аттракционе

Под Киевом девочка получила ожоги ног, катаясь на аттракционе

В Киевской области в городе Вышгород в развлекательном комплексе девочка получила термические ожоги ступней, катаясь на аттракционе. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом у себя в Facebook написала мама девочки Наталья Зверкова.

По словам женщины, травмы ее дочь получила, катаясь на надувных кругах на водяной горке. После спуска подниматься приходится босиком на подъемнике, который покрыт плотной черной резиной. Эта резина нагрелась до такой степени, что ожоги были обеспечены. При этом никто из сотрудников комплекса не предупреждал об опасности и не остановил.

Медработника на территории развлекательного комплекса не было, поэтому администратор вызывал пострадавшему ребенку скорую помощь.

Медики приехали через 25 минут, полиция — еще позже. Все сделали достаточно быстро — медики оказали помощь, полиция приняла заявление.

Ранее «Фраза» сообщала, что 2 июня в Одесской области в Белгород-Днестровском произошла трагедия. Там погиб 42-летний мужчина во время катания на одном из аттракционов.

Тэги: общество, происшествие, ожоги, ЧП, дети, аттракцион, новости Украины

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