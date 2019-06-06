На Черниговщине водитель фуры заснул за рулем и не заметил людей на обочине (18+)

Сегодня, 6 июня, в Черниговской области водитель фуры сбил двух мужчин на обочине. Как выяснили журналисты «Фразы», авария произошла в селе Лемеши Козелецкого района, где водители двух грузовиков остановились на обочине, чтобы отремонтировать одну из машин.

Как сообщает UA: Чернигов, в результате наезда оба потерпевших скончались от полученных травм.

По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель фуры заснул за рулем.

Как сообщала «Фраза», утром 1 января 2014 года на выезде из города Любомль Волынской области молодой парень в состоянии алкогольного опьянения, управлявший автомобилем, сбил трех женщин, идущих по обочине дороги.

5 июня 2016 года в Василькове Киевской области водитель «ВАЗ» на большой скорости выехал на обочину и сбил насмерть двоих девочек 10-12 лет, которые стояли с велосипедом.

14 ноября 2018 года в с. Качалы Киевской области пьяный водитель на латвийских номерах сбил брата и сестру, находившихся на обочине.