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На Херсонщине машина влетела в остановку с людьми. Есть погибшие

На Херсонщине машина влетела в остановку с людьми. Есть погибшие

В Геническом районе Херсонской области на трассе Харьков-Симферополь-Ялта произошла авария с участием Volkswagen Passat B6 и ВАЗ 2106, в результате чего иномарка влетела в остановку. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

В результате наезда на остановку пострадала семья местных жителей. От полученных травм погиб 36-летний мужчина, его 29-летняя сестра скончалась во время оказания медицинской помощи. В больницу госпитализировали 35-летнего брата погибших.

По данному факту начато уголовное производство за нарушение правил дорожного движения. Виновнику аварии может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале марта в Киеве на перекрестке проспекта Науки и улицы Ракетной столкнулись машины Chevrolet и Audi. После столкновения Audi вылетела на тротуар, где протаранила остановку общественного транспорта, после чего перевернулась.

Тэги: автомобиль, ДТП, общество, Херсон, Херсонская область, новости Украины

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