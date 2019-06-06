В Киеве с 14-го этажа выпрыгнула женщина после своего дня рождения

Сегодня, 6 июня, ночью, в Киеве по адресу улица Кудряшова, 20б около 25-этажного дома было обнаружено тело мертвой женщины. Как выяснили журналисты «Фразы», она выпрыгнула с 14-го этажа.

Прибывшие на место ЧП правоохранители установили, что девушка проживала по другому адресу и приехала в гости к подруге, проживающей на 14-м этаже, о чем рассказал консьерж, сообщает «Информатор».

При осмотре помещения была найдена предсмертная записка и видеообращение, которое оставила погибшая. После этого она выпрыгнула с 14 этажа.

Погибшей было 33 года. Накануне, 5 июня, она отметила свой день рождения.

Ранее «Фраза» сообщала, что 21 апреля 2019 года на Троещине в Киеве психически нездоровая женщина 1947 года рождения совершила самоубийство, выпрыгнув из окна квартиры, расположенной на восьмом этажа.