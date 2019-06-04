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В Киеве две тысячи детей со всей Украины приехали на детский фестиваль УПЦ «Божьи Дети»

В Киеве две тысячи детей со всей Украины приехали на детский фестиваль УПЦ «Божьи Дети»

В столичном Октябрьском дворце состоялся IV Благотворительный фестиваль «Божьи дети». Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, на фестиваль прибыли более двух тысяч детей со всех регионов Украины — дети-сироты, дети из неполных семей, дети вынужденных переселенцев, а также учащиеся воскресных школ из всех епархий УПЦ.

Поздравление Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия участникам фестиваля зачитал наместник Киево-Печерской лавры Митропрлит Павел.

«Дорогие дети! Бог — это наш любящий Отец! Он любит каждого из нас, несмотря ни на что. Ему все мы — Его дети! Любите Бога, не забывайте Его, обращайтесь к Нему в молитвах, просите помощи — и Господь всегда вас услышит и поможет. Здоровья Вам, мира, радости и любви», — пожелал участникам фестиваля Митрополит Онуфрий.

В мероприятии приняли участие священноначалие Украинской Православной Церкви и известные украинские меценаты.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел назвал фестиваль «Божьи дети» историческим событием и выразил благодарность его организаторам и меценатам.

«Я очень благодарен тем людям, которые сегодня организовали это событие, оно происходит каждый год и входит в историю. Господь дарует нам возможность разделять радость. И те, кто нуждаются в нашей помощи, умоляют Бога, чтобы Господь даровал каждому здравия и вечного спасения», — сказал он.

Детям же владыка Павел пожелал привыкать к добрым делам, потому что «к добрым делам человек призван».

«Христос Спаситель наградил нас своим образом, а подобие мы с вами должны сами выработать — молитвой, уважением к родителям, учителям и старшим, благодарностью тем, кто дает нам руку помощи в трудную минуту и в радостную минуту разделяет нашу радость», — обратился митрополит к юным участникам фестиваля.

Организатор и автор идеи проведения фестиваля «Божьи дети», заместитель начальника отдела социального служения Киево-Печерской лавры архимандрит Глеб (Казьмирук) рассказал, что в Лавре к событию готовятся на протяжении всего года, чтобы каждый участник «получил нашу любовь и наше тепло».

«Любите Бога и любите ближнего! Любите тех людей, которые вас объединяют, с которыми вы общаетесь, — пожелал владыка Глеб детям. — Потому что любовь — это все. Любовь не гордится и не имеет превосходства. Желаю, чтобы вы несли свет любви и наполняли душу и свои сердца только любовью. А все плохое, что есть в этом мире, не берите и не пускайте в свою душу!».

Митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин отметил, что главная цель фестиваля «Божьи дети» — обратить внимание общества на проблему милосердия.

«Такие встречи нужны не для того, чтобы кого-то похвалить или отметить, а для того, чтобы создать общественный резонанс и общество откликнулось. Чтобы верующий человек, даже и не совсем церковный, понимал: как солнце светит, так и человек, особенно христианин, должен светить добрыми делами», — сказал он.

Быть для детей примером человеколюбия призвал всех взрослых и владыка Амвросий.

«Христос пришел с неба на землю для того, чтобы показать всем людям, как необходимо жить, любить Бога и ближнего. Если мы научимся этому, то значит мы на правильном пути. А мы, взрослые, должны показывать детям пример. Пусть Господь помогает, чтобы наши дети росли и были полезными для Церкви и для государства», — сказал он.

Организаторы фестиваля — Благотворительный фонд «Святых благоверных князей Бориса и Глеба» и общественная организация «Божьи дети».

Перед гостями выступили звезды украинской эстрады и талантливые дети. В концерте приняли участие архиерейский хор Киево-Печерской лавры, победитель «Голоса страны» протоиерей Александр Клименко, Иво Бобул, Николо Петраш, Наталья Валевская, Дмитрий Климашенко, постоянная участница фестиваля, лауреат международных и украинских конкурсов Олеся Воробьева, известные детские коллективы.

В рамках фестиваля также прошла церемония награждения «Благотворитель года» и выставка детских рисунков.

По окончании торжественной части состоялся праздничный фуршет с огромным тортом. Кроме того, специально для фестиваля фонд «Бориса и Глеба» сделал еще один важный подарок — по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, издана книга писательницы Марины Кондратенко «Первый праздник жизни — Крещение», которую каждый ребенок получил в подарок.

Фото: Центр информации УПЦ

Ранее «Фраза» сообщала, что под Одессой более 5 тысяч украинцев собрались на фестивале УПЦ.

Тэги: Киев, общество, новости православия, УПЦ, новости Украины

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