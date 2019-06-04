Второе крупное ДТП с маршруткой за один день произошло в Харькове

В результате столкновения маршрутного микроавтобуса и грузовика в Харькове пострадали 10 человек. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.

В частности, как сообщается, утром 4 июня на проспекте Тракторостроителей произошло ДТП с участием маршрутного микроавтобуса Рута и грузовика Renault Master. По предварительным данным, водитель маршрутки выехал на полосу встречного движения и в дальнейшем допустил столкновение с автомобилем «Рено».

В результате удара «Рено» развернуло на дороге и опрокинуло на бок. Кроме того, грузовик столкнулся с иномаркой, в которой никто не пострадал.

Двое пострадавших находились в грузовике, еще восемь — пассажиры маршрутки.

Также отмечается, что один из госпитализированных сейчас находится в тяжелом состоянии.

Как сообщала «Фраза», 4 июня под Киевом в городе Боярка произошло масштабное ДТП с участием двух переполненных маршруток. В результате инцидента пострадали не менее 26 человек.