Кто бы сомневался. «Стеклянный» мост в Киеве вновь покрылся трещинами

В пятницу вечером, 31 мая, в Киеве вновь треснул стеклянный участок пешеходно-велосипедного моста, соединяющего Крещатый парк и Арку дружбы народов. Как выяснили журналисты «Фразы», по непонятной причине одно из стекол стало полностью «белым».

Как передает «Информатор», опасный участок огородили специальным «сигнальным» забором, однако посетители без труда отодвинули заграждения и прошли к стеклам.

Сообщается, что киевляне совсем не опасались ходить по потерявшему прозрачность из-за множества трещин стеклу.

По какой причине был поврежден стеклянный участок сооружения ‒ пока неизвестно.

Как писала «Фраза», 25 мая братья Кличко вместе протестировали «стеклянный» мост в Киеве. Не обошлось без накладок.

Буквально в течение суток на одном из стеклянных участков сооружения образовались опасные трещины.