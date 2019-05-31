Жителя Таиланда убил собственный смартфон (18+)

В Таиланде житель провинции Накхонратчасима погиб от удара током от собственного смартфона. Как выяснили журналисты «Фразы», он заряжал его, лежа в постели.

Как пишет издание Daily Mail, тайцу было всего двадцать два года. В момент трагедии он был один дома и ждал своего сына.

Его тело нашли пришедшие домой родственники. Смартфон был зажат в его руке, а провод был подсоединен в электросети.

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