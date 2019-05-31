Зеленский показал спортзал в администрации президента на Банковой

Президент Украины Владимир Зеленский показал спортзал в администрации главы государства на улице Банковой в Киеве. Как выяснили журналисты «Фразы», он поделился фото в «Фейсбуке».

На снимке вместе с Владимиром Зеленским также качается глава его администрации Андрей Богдан.

Сам президент написал: «Хоть гантели не украли».

Как писала «Фраза», вокруг Порошенко вспыхнул новый скандал: куда экс-президент унес мониторы и сервера с Банковой?

Сообщалось также о назначениях Зеленского: «агент» Кремля, «человек Коломойского» и организатор трансляции инаугурации Порошенко.