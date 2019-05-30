«Зеколомойский». В соцсетях «разгоняют» обидную карикатуру на Зеленского

Пользователи социальных сетей активно распространяют свежую «фотожабу» на украинского президента Владимира Зеленского и его бизнес-партнера Игоря Коломойского. Как выяснили журналисты «Фразы», автор карикатуры недвусмысленно намекает на «марионеточность» новоизбранного главы государства.

Как передает «Апостроф», карикатуру изначально опубликовал пользователь Facebook Денис Давыдов, а создал «фотожабу» некто Владимир Мельник.

На карикатуре бизнесмен Игорь Коломойский изображен с лицом Владимира Зеленского.

Сообщается, что некоторые украинцы высоко оценили политическую «шутку юмора».

«А похожи как ‒ 3 в одном!!!!», «Абрамович?)))», «А Беня такой молодой!», ‒ шутят они.

Как известно, во время избирательной кампании кандидат в президенты Владимир Зеленский всячески отрицал политическое сотрудничество с Игорем Коломойским. По словам «Зе», их связывают исключительно деловые отношения.

Как писала «Фраза», Зеленский определился с начальником собственной охраны. Им стал телохранитель Коломойского.

Ранее Зеленский утвердил кандидатру главы Администрации Президента. Им стал адвокат Коломойского.