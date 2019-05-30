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На берег Азовского моря выбросило непонятное «чудовище»

На берег Азовского моря выбросило непонятное «чудовище»

В среду, 29 мая, жительница Арабатской стрелки Любовь Зозуля стрелки нашла на пляже ни на что не похожее существо. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующие фотографии она выложила в группе «Геническ и Арабатская стрелка» в Facebook.

Впрочем, пользователи соцсети в один голос утверждают, что это мертвый дельфин, которого выбросило на берег. Кое-кто и вовсе сказал, что видели тело дельфина еще до того, как оно разложилось.

Добавим, что это не первый подобный случай в регионе.

Как сообщала «Фраза», весной 2009 года на пляже в Тампа Бэй было обнаружено непонятное чудовище.

В октябре 2010 года в болотах Мадагаскара было найдено неизвестное существо, напоминающее мангуста.

В сентябре 2017 года на пляже в американском штате Техас, пережившем сильнейший ураган «Харви», было обнаружено загадочное существо с острыми зубами.

Тогда же местные жители обнаружили на берегу филиппинского острова Лейт тушу неизвестного огромного морского животного.

Осенью 2017 года на удаленном пляже в штате Аляска (США) рыбак заметил странный белый объект длиной около полутора метров.

В феврале 2018 года жительница Австралии Шерри Симмонс обнаружила неопознанное существо во время прогулки по Маламбин Бич, штат Квинсленд. Поначалу женщина предположила, что перед ней — кусок окаменевшего дерева, но, подойдя поближе, поняла, что находка скорее когда-то была живым существом.

В марте 2019 года на калифорнийском побережье США была найдена огромная рыба, о существовании которой ученые узнали только в 2017-м.

Тэги: общество, море, Азовское море, чудовище, Арабатская стрелка

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