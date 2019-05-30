Из киевского детсада похитили ребенка

В среду, 29 мая, в Киеве из детского садика № 385, который расположен на улице Сормовская, 5, украли ребенка. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua в Facebook.

Произошло все в 9:40 утра. По словам мамы мальчика, похитителем оказался ее бывший муж. При этом он нанес телесные повреждения воспитателю.

Женщина также добавила, что разошлась с ним, так как тот употреблял амфетамин и пять лет не интересовался судьбой сына. А в сентябре 2017 года мужчина был лишен родительских прав.

Ранее «Фраза» сообщала, что 20 октября 2017 года в Киеве на Оболони неизвестная женщина похитила двухмесячного младенца и скрылась с ним в неизвестном направлении, когда отец младенца пришел вместе с грудничком в детский сад, чтобы забрать старшую дочь.

Выяснилось, что похитителями младенца из столичного детского сада оказалась семейная пара из Вышгорода, потерявшая собственного ребенка.

В январе 2018 года в Херсоне трое уличных грабителей попытались похитить ребенка из коляски у местной жительницы во время прогулки.

В марте того же года в Киеве с парковки украли 8-летнюю девочку Веру Шумейко. Ее отец Тимофей, который при этом подвергся нападению, заявил, что есть угроза вывоза ребенка через территорию «Донецкой народной республики» за пределы Украины. В то же время женщина, назвавшаяся мамой девочки, написала в комментарии к этой новости, что ее бывший муж Тимофей Шумейко выкрал детей и морально издевался над ними.

В начале января 2019 года в Борисполе под Киевом неизвестный мужчина пытался похитить 11-летнего мальчика.

В середине января в одном из детских садиков Белой Церкви (Киевская область) пытались украсть ребенка.

Советы экспертов о том, как избежать похищения ребенка, можно прочитать здесь.