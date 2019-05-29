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Найем и Луценко «погрызлись» в Facebook

Найем и Луценко «погрызлись» в Facebook

Народный депутат Украины Мустафа Найем на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором выразил недоумение тому, что представление об увольнении генпрокурора Юрия Луценко не подписывается уже неделю. Как выяснили журналисты «Фразы», в комментариях к данному посту между ним и Луценко завязалась перепалка.

В частности, Луценко предложил Найему собрать 150 подписей за его отставку, напомнив при этом депутату, как тот «выпрашивал свой мандат в 2014-м году».

Найем, в свою очередь, ответил, что у генпрокурора, видимо, плохая память. «Вы тогда обиделись, что вас не сделали мэром Киева и вместе с Саакашвили ушли агитировать за Тимошенко. И на выборах вообще ничего не решали. Что я мог у вас просить? А насчет отставки, напомните, это уже пятый или шестой раз вы называете срок своего увольнения?» — написал Найем.

Ранее «Фраза» сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял о намерении уволить генерального прокурора Юрия Луценко.

Тэги: Юрий Луценко, общество, политика, Мустафа Найем, Фейсбук

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