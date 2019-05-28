На Запорожье на ходу загорелась электричка с пассажирами

Сегодня, 28 мая, в Запорожской области произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», в электричке «Сиваш-Запорожье» произошел пожар.

По информации местного издания «Суббота ПЛЮС», из поезда повалил густой темный дым, в результате чего пассажиров пришлось экстренно эвакуировать.

К счастью, в результате инцидента обошлось без жертв. В данный момент выясняются все причины произошедшего.

Ранее «Фраза» сообщала, что в июне 2013 года в Запорожской области горел электропоезд с пассажирами, следующий по маршруту «Запорожье-1 — Мелитополь».