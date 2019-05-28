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На Житомирщине родители-изверги убили свою дочь, а тело сожгли в печи

На Житомирщине родители-изверги убили свою дочь, а тело сожгли в печи

В одном из сел Житомирской области родители убили свою пятилетнюю дочь, которую лишь год назад отобрали у приемных родителей, а ее тело сожгли в печи. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написал начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко.

По его словам, биологических родителей девочки уже лишали родительских прав, но благодаря активистам ребенка вернули в семью.

«Циничности и ужаса в этой ситуации придает тот факт, что тело мертвого ребенка эти нелюди сожгли в печи, а остатки вынесли. По крайней мере, такие свидетельства мы пока проверяем. Сейчас оба находятся под стражей», — сказал он.

Начальник полиции добавил, что родные родители девочки пытались скрыть ее исчезновение. Для этого они переодели своего сына в вещи девочки, но местные жители разоблачили преступников.

Ранее «Фраза» сообщала, что в конце февраля 2008 года в селе Худолиевка, Черкасской области, психически больной отец сжег в печи собственную 22-летнюю дочь.

Тэги: убийство, общество, происшествие, Житомирская область, кочерга

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