Во Львове неизвестные сожгли банк

Сегодня, 28 мая, ночью во Львове подожгли отделение банка, которое расположено по улице Галицкой, 13. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.

Сообщение о пожаре на первом этаже четырехэтажного здания поступило около четырех часов утра. Горело помещение отделения ПАО «Альфа-Банк».

Как отметили в ведомстве, огнем была уничтожена мебель на площади 5 кв. м и повреждена офисная мебель на площади 15 кв. м. Спасатели прибыли на место происшествия в 04.04, пожар потушили в 04.13.

По предварительной информации никто не пострадал.

Ранее «Фраза» сообщала, что в ночь на 28 ноября 2018 года неизвестные подожгли два отделения «Альфа-банка» во Львове.

10 декабря 2018 года во Львове неизвестные разрисовали краской фасад отделения «Альфа-Банка».