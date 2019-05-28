Зеленский в бронежилете появился на передовой в зоне АТО (ООС)

В понедельник, 27 мая, президент Украины Владимир Зеленский посетил Луганскую область с рабочим визитом. Как выяснили журналисты «Фразы», «Зе» успел побывать на передовых позициях украинской армии и пообщаться с бойцами.

Как передает сайт главы государства, президент побывал в Станице Луганской и Счастье, где несут службу украинские военные.

Сообщается, что «Зе» побывал на наблюдательном посту и в блиндажах, где провел беседы с командирами и солдатами. В частности, президент интересовался бытовыми условиями военнослужащих, качеством питания и материально-техническим обеспечением подразделений.

Ознакомившись с условиями, в которых пребывают военные, Зеленский отметил необходимость их улучшения.

«Условия для военных, которые защищают Украину, должны быть нормальными» , ‒ сказал глава государства.

Как писала «Фраза», у Зеленского признались, что продолжат сотрудничество с Россией.

Ранее сообщалось, что Зеленскому пригрозили убийством.