В Великобритании благодаря урагану нашли доисторический лес

Ураган «Ханна», бушевавший на территории Уэльса внезапно «обнажил» лес с тысячелетней историей. Как выяснили журналисты «Фразы», сильнейший ветер заставил отступить море и развеял залежи торфа, скрывавшие древнюю лесополосу.

Как передает BBC, «вырвавшиеся» на поверхность земли деревья возрастом более 4-х тысяч лет можно наблюдать между деревушками Борт и Инислас в графстве Кередигион.

Предположительно, эта территория когда-то была плодородной землей с поселениями, защищенными от наводнений шлюзами и дамбами.

Населенные пункты располагались примерно в 30 км к западу от нынешней береговой линии, в акватории залива Кардиган и, несмотря на защитные сооружения, неоднократно затоплялись.

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