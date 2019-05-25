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В Киеве погиб подросток, исполняя глупое желание своей возлюбленной

В Киеве погиб подросток, исполняя глупое желание своей возлюбленной

В пятницу вечером, 24 мая, в Оболонском районе Киева трагически погиб 15-летний школьник. Как выяснили журналисты «Фразы», отчаянный мальчишка пытался исполнить совершенно бесмысленное желание своей девушки.

Как передает «Информатор», приблизительно в 18-30 компания подростков, среди которых были трое ребят-девятиклассников и две девушки из шестого класса, «завернула» к берегу озера Иорданское.

По предварительным данным, к водоему подростки пришли уже будучи изрядно «накачанными» спиртными напитками и энергетиками. В какой-то момент один из ребят решил «освежиться» и полез в воду. Когда он выходил на берег, его девушка вдруг спросила, «слабо» ли ему ради нее заплыть на середину озера. Хотя паренек не умел хорошо плавать, он все же решил выполнить желание своей возлюбленной и снова полез в воду.

Сообщается, что уже в трех метрах от берега он внезапно ушел под воду. Находившиеся неподалеку рыбаки быстро пришли на помощь и вытащили школьника из воды. К сожалению, он уже не подавал признаков жизни и «откачать» его не удалось.

Прибывшим на место трагедии медикам «скорой помощи» оставалось лишь констатировать смерть.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. По факту гибели школьника начато уголовное производство.

Как писала «Фраза», на Тернопольщине в реке утонул маленький мальчик.

Ранее в сети появилось видео, как на водоеме в Киеве едва не погибли фанатеющие от селфи школьницы.

Тэги: Киев, полиция, общество, трагедия, смерть, столица, ребенок, ЧП, дети, озеро, девушка, утонул, водоем, Оболонь, школьники, подростки, новости Украины

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