В центре «Белый Свет» пройдет выставка виртуозной графики

С 28 мая по 9 июня в центре современного искусства «Белый Свет» (Киев, ул. Пушкинская, 21а, www.whiteworld.net) будет проходить выставка графики Матвей Вайсберга и Пинхаса (Павла) Фишеля «Ostinato». Как выяснили журналисты «Фразы», вход на мероприятие свободный.

Выставка «Ostinato» — это встреча двух художников, для которых тема человечности в искусстве является главной. Название выставки происходит от одноименного метода и техники музыкальной композиции, которые предусматривают многократное повторение мелодической фразы, ритмической фигуры или гармоничного оборота.

Оба художника имеют хорошо узнаваемый стиль, и их работы невозможно спутать. И в то же время вся экспозиция объединена ощущением утонченности и деликатности — благодаря нежным материалам и художественным техникам, а может из-за хрупкости явлений, изображенных на бумаге. Что может быть тоньше жизни, наблюдающей собственное существование в холодной неживой Вселенной? И что есть деликатнее человеческих отношений?

Матвей Вайсберг представляет графические циклы «Слабый антропный принцип» и «Дороги». Большой цикл «Слабый антропный принцип» был начат еще в 2004 году. Его работы определяют художника как наблюдателя Вселенной. В данном случае они посвящены прощанию автора с небом за окном мастерской и с видом, который вот-вот будет закрыт высотными домами. Серия «Дороги» — это наблюдение автора во время путешествий по видам из окна поезда или автобуса.

Пинхас Фишель представлен работами из серий «Ктубы» и «Страсти вокруг единорога», выполненных в технике paper cut (вырезные картины). Ктубой иудеи называют ритуальный брачный договор. Серия «Ктубы» стала результатом многолетнего изучения художником еврейских артефактов. Стремление природы удержать человека, потерявшего истинность, от самоуничтожения — центральный сюжет «Страстей вокруг единорога». Ряд представленных произведений воодушевлены традициями росписи клавесинов 16-18 веков.

Событие на Facebook. ФБ-страница ЦСИ «Белый Свет». Расписание работы галереи: вт-вс — 11:00-19:00; пн — выходной.