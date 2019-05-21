В Харькове по-жесткому «оприходовали» активиста Нацкорпуса

Во вторник, 21 мая, в Харькове произошло нападение на активиста общественного движения «Национальный Корпус» Игоря Блохина. Как выяснили журналисты «Фразы», мужчина попал в больницу с серьезными травмы головы.

Как передает «Реал», двое неизвестных в кепках и черных очках подкараулили Блохина возле собственного дома.

По словам активиста, нападавшие набросились на него сразу с двух сторон ‒ спереди и сзади ‒ и стали наносить кастетами удары по голове.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Сам же Игорь Блохин предполагает, что нападение может быть связано с деятельностью инициативной группы предпринимателей рынка «Барабашово», которую он возглавляет.

Как писала «Фраза», в Киеве прямо на троллейбусной остановке избили подвыпившего пассажира.

Ранее в Черкассах проломили голову известному журналисту.