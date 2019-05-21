Неизвестные активисты уже второй день блокируют Высшую квалификационную комиссию судей

Группа людей второй день подряд Высшую квалификационную комиссию судей Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», вход в здание блокируют некие молодые люди спортивной внешности и пенсионеры.

Как сообщает УНИАН, один из парней сообщил, что они представляют общественную организацию «Честная страна» и требуют отставки главы комиссии Сергея Козьякова и его заместителя Станислава Щотки.

На месте также находится около 10 полицейских, которые по сути не вмешиваются в блокирование здания. Активисты выборочно не допускают в здание лиц, в частности, членов комиссии и судей, которые пришли на квалификационное оценивание.

При этом, по данным издания, сегодня почти все судьи Окружного административного суда Киева сегодня вновь не явились на тестирование. Причина неизвестна.

Отметим, что ВККС уже заявляла о блокировании своего здания неизвестными 20 мая. Таким образом было сорвано проведение квалификационного оценивания.

Как сообщала «Фраза», 10 мая 2019 года 34 судьи Окружного административного суда Киева не явились в Высшую квалификационную комиссию судей для прохождения обязательного квалификационного оценивания. Официально они объяснили это болезнями.