На Одесщине бушует грандиозный пожар. К борьбе с огнем подключили даже авиацию

Во вторник, 19 марта, на обширной территории Вилковского лесничества Одесской области произошел пожар. Как выяснили журналисты «Фразы», почти 30 гектаров камышей и травяного настила оказались объяты пламенем.

Как передает пресс-служба ГСЧС области, информация о пожаре в Килийском районе поступила на спецлинию «101» приблизительно в 11-34.

Сообщается, что к борьбе с распространением огня пришлось подключить самолет ГСЧС. Всего же на месте ЧП работают чемь единиц пожарной техники и 22 человека.

«Угрозы населенным пунктам нет», ‒ подчеркнули в ведомстве.

Как писала «Фраза», на Киевщине полыхает сухая трава: огонь подбирается к жилым домам.

Ранее в Симферополе вспыхнул гигантский пожар на заводе пластмасс.