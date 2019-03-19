Скандальный бразилец Жуниор Мораес вызван в сборную Украину и может сыграть уже в пятницу

Бразильский нападающий донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес, получивший накануне украинский паспорт, вызван в сборную Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает Федерация футбола.

Отмечается, что футболист уже прибыл в расположение команды Андрея Шевченко.

Как сообщается, игрок познакомится с командой на теоретическом занятии, которое состоится до обеда, а вечером он примет участие в первой для себя тренировке в составе сборной нашей страны.

Ожидается, что уже 22 марта он сыграет в отборочном матче к Евро-2020 против Португалии.

Судя по фото, бразилец получил в сборной Украины 18-й номер.

Скандальную славу Жуниор Мораес обрел в прошлом году, когда, отказавшись продлевать контракт с киевским «Динамо», буквально сбежал в стан «горняков».

Как писала «Фраза», одиозный бразилец из «Шахтера» получил украинское гражданство.