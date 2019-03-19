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На трассе в Львовской области перевернулась фура, груженая конфетами Roshen

На трассе в Львовской области перевернулась фура, груженая конфетами Roshen

На Львовщине перевернулась фура с конфетами «Рошен». Как выяснили журналисты «Фразы», авария произошла вчера, 18 марта, на трассе Киев-Чоп, недалеко от с. Рудники Львовской области.

Как сообщает MUKACHEVO.NET со ссылкой на полицейских, причиной ДТП стало то, что водитель уснул за рулем. В результате аварии фура получила значительные повреждения, однако водитель не пострадал.

Утверждается, что конфеты направлялись в Закарпатье.

Фото и видео с места происшествия опубликовала на своей странице в Facebook жительница Закарпатья Андриана Келемен.

Как сообщала «Фраза», 17 марта 2019 года в Киеве злоумышленники подожгли магазин Roshen на Оболонском проспекте.

Позже начальник столичной полиции Андрей Крищенко сообщил, что подозреваемый в совершении поджога задержан. Им оказался участник одной из радикальных экстремистских организаций, которая планировала сорвать выборы.

Тэги: ДТП, происшествие, Закарпатье, фура, Львовская область, конфеты, Roshen, новости Украины

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