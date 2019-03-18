На подъезде к Киеву фура раздавила женщину (18+)

Рано утром понедельника, 18 марта, на Житомирской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», между пгт Мила и Мрия сбили женщину.

Как передает «Информатор», она решила перебежать дорогу в неположенном месте и перелезла через отбойник.

Ее не заметил водитель фуры Mercedes, после чего произошло столкновение. Женщина оказалась на проезжей части, ее также на заметила девушка-водитель Mazda, которая также совершила наезд на тело.

Водители говорят, что данный участок дороги был плохо освещен.

Как писала «Фраза», в Киеве эвакуатор протаранил маршрутку.

Ранее в Киеве произошло ДТП со скоростным трамваем.