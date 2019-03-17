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В Польше украинец погиб прямо у стен королевского замка

В Польше украинец погиб прямо у стен королевского замка

В Польском городе Краков во время проведения работ возле королевского замка Вавеля погиб украинский гастарбайтер. Как выяснили журналисты «Фразы», мужчина-строитель стал жертвой оползня.

Как передает «Украинская правда» со ссылкой на местное издание Gazeta Krakowska, на 45-летнего гражданина Украины обрушилась подпорная стенка, сооруженная на склонах замка.

Сообщается, что прибывшие на место ЧП медики в течение часа пытались спасти несчастного заробитчанина, но безуспешно.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники городской прокуратуры и эксперты. Причины трагедии выясняются.

Как писала «Фраза», в Польше из-за собственного легкомыслия погибла молодая украинка.

Ранее в Польше колесо фуры пробило «лобовуху» автобуса с украинцами.

Тэги: общество, трагедия, мир, смерть, Польша, работа, гражданин Украины, замок, строительство, гастарбайтер, заробитчане, король, Краков, новости Украины

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