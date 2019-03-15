В Киеве неадекватный мужчина гонялся с мачете за прохожими

Сегодня, 15 марта, около 8 часов утра в Киеве на Русановке неуравновешенный мужчина бросался на прохожих с мачете в руках, угрожая их ранить. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Екатерина Сергацкова, которая стала свидетельницей произошедшего.

Очевидцы вызвали полицию, которая оперативно задержала злоумышленника.

В комментариях журналистка предположила, что нападавший находился под воздействием наркотиков.

Ранее «Фраза» сообщала, что в августе 2017 года возле медцентра в Киеве пьяный мужчина приставал с ножом к прохожим.

В ночь на 11 февраля 2018 года в центре Львова девушка с ножом напала на двоих мужчин и нанесла им ранения.