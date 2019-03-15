Под Киевом прямо на пешеходном переходе таджик насмерть сбил юного парня

Вечером четверга, 14 марта, возле Василькова Киевской области произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут прямо на пешеходном переходе сбили 18-летнего парня.

Как сообщает полиция, трагедия произошла на трассе Киев-Одесса, где автомобиль Volkswagen сбил парня, который переходил дорогу вместе со своим другом. Он скончался на месте.

Выяснилось, что ребята катили мотоцикл по обочине, после чего попытались перейти трассу.

Водителем авто оказался тридцатилетний таджик, он сразу же вызвал полицию.

Позже выяснилось, что гражданин Таджикистана «незаконно передвигается на территории нашей страны и находится под следствием в рамках другого уголовного дела».

Как отмечается, водитель был трезв.

Начато уголовное дело по части 2 статьи 286 УК Украины «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта».

Как писала «Фраза», в Киеве эвакуатор протаранил маршрутку.

Ранее в Киеве произошло ДТП со скоростным трамваем.