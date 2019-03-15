В Киеве открывается необычная выставка «Конверсия хлеба»

С 19 марта по 31 марта в центре современного искусства «Белый Свет» (Киев, ул. Пушкинская, 21а, www.whiteworld.net) будет проходить выставка «Конверсия хлеба» от художественного объединения «Хлебзавод». Как выяснили журналисты «Фразы», участники «Хлебзавода» имеют общие взгляды на современное искусство и чаще всего работают с темой постсоветской реальности в различных медиа.

Название объединения происходит от заброшенного завода на Подоле, который был переоборудован под художественные студии и выставочное пространство.

Идея проекта заключается в исследовании инцидентов использования хлеба как оружия и/или в качестве рычага для покорения народов. Лабораторией для исследования художники выбрали часть мощностей бывшего Цеха № 2 Хлебокомбинату № 2 — прежде всего потому, что времена существования этого предприятия совпадают с едва ли не самыми болезненными моментами истории украинского народа. Хлеб в данном проекте рассматривается как чрезвычайно важный ресурс, а не является ли Украина одним из крупнейших мировых месторождений этого ресурса?

Визуальная часть проекта состоит из коллажей, инсталляции, видео и объектов, размещенных в пространстве галереи. Авторы задумали выставку без использования живописи как художественного инструмента. Это исследование должно пиксельно осветить историю подольской промышленной зоны; экспонированные работы в группах и по отдельности отражают определенные моменты существования Хлебокомбината и его частей.

Известная история Хлебокомбината начинается еще в позапрошлом веке; в статусе хлебозавода он существовал с 1926 года. Во времена Второй мировой войны его оборудование было вывезено из страны, но в послевоенное время он не только восстановил свою работу, но и первым в стране осваивал выпуск новых видов хлеба, расширял ассортимент продукции. Хлебокомбинат № 2 был ликвидирован в 2013 году, оборудование демонтировали, а оставшийся металл сдали на металлолом. Сегодня заброшенные, полуразрушенные помещения хлебозавода являются пристанищем для художников, входящих в одноименную арт-группу и продолжающих его историю.

Дополнительно: событие на Facebook, страница ЦСИ «Белый Свет». Вход свободный. Расписание работы галереи: вт-вс — 11:00-19:00; пн — выходной.