Большую «шишку» из СБУ повязали на крупной взятке

Следователи Государственного бюро расследований разоблачили начальника отдела Службы безопасности Украины, его подчиненного и двух гражданских лиц, которые требовали у гражданина Украины 110 тысяч долларов. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написала первый замглавы ГБР Ольга Варченко.

Она написала, что предназначалась для устранения «искусственно созданных препятствий, связанных с уголовным преследованием заявителя и во избежание возможного лишения гражданства Украины».

Сотрудников СБУ и двоих гражданских лиц задержали во время получения второй части транша в сумме 10 тысяч долларов. Первую часть в размере 40 тысяч долларов подозреваемые получили ранее.

Сейчас указанные лица задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. За содеянное уголовное правонарушение задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее «Фраза» сообщала, что в апреле 2018 года в Киеве во время получения взятки в размере около 50 тысяч у.е. был задержан работник СБУ.