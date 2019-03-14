В Киеве пьяный неадекват на глазах у детей избил жену и выбросил с 12 этажа собаку

В среду, 13 марта, пьяный киевлянин в присутствии детей избил свою жену, а после этого выбросил из окна двенадцатого этажа собаку, которая погибла. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает «Киев Оперативный».

Сначала он повздорил на парковке с соседкой, пообещав ей сжечь автомобиль за то, что она припарковалась «на его месте». А уже дома он набросился с кулаками на жену и стал избивать ее на глазах двоих детей. Когда же жертва попыталась отбиться, мужчина схватил собаку и выбросил ее из окна 12 этажа. Пес погиб.

Прибывшим полицейским мужчина грозил увольнением, прикрываясь какими-то влиятельными связями.

По словам жены дебошира, он регулярно ее избивает, однако все ее обращения в полицию результата не дают.

Отметим, что дебоширом оказался бывший директор ассоциации наружной рекламы Киева. С августа прошлого года он находится под следствием за то, что пытался дать взятку начальнику Управления рекламы КГГА.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале февраля 2019 года житель пгт Черниговка Запорожской области раздел свою жену прямо посреди улицы. Таким образом он якобы хотел пристыдить ее за неподобающее поведение.