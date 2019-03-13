Ирэна Кильчицкая стала героем парковки, бросив свой Bentley прямо на перекрестке

Сегодня, 13 марта, в Киеве жители Печерска заметили, как элитный автомобиль Bentley Bentayga припарковался в неположенном месте. Как выяснили журналисты «Фразы», принадлежит эта машина экс-заместительнице бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого Ирэне Кильчицкой.

Автомобиль стоял во втором ряду дороги посередине перекрестка улиц Садовой и Институтской, к тому же, на встречной полосе движения, сообщает informator.news.

Ранее «Фраза» сообщала, что два года назад этот автомобиль попал в незначительное ДТП, перекрыв полосу на улице Саксаганского. Позже СМИ сообщили, что Bentley принадлежит Кильчицкой.