Как оказалось, скончавшийся от инсульта актер Люк Перри совсем немного не дожил до своей свадьбы

Скончавшийся после инсульта актер Люк Перри, известный по сериалу «Беверли Хиллз 90210», совсем немного не дожил до своей свадьбы. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом пишут американские СМИ.

В частности, как сообщает TMZ, свадьба значилась в официальном календаре актера и была запланирована на 17 августа этого года.

Люк Перри собирался жениться на своей подруге Венди Бауэр, с которой встречался с 2017 года.

Как писала «Фраза», звезда сериала «Беверли Хиллз 90210» Люк Перри скончался после перенесенного инсульта. Ему было 52 года. Он умер в понедельник, 4 марта.