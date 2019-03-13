В Киеве вандалы разгромили могилы на Лесном кладбище

В Киеве на Лесном кладбище неизвестные вандалы разгромили несколько могильных памятников. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Алексей Лупоносов.

Он отметил, что на участках 93-98 кладбища повалено множество памятников. Местные жители не исключают, что это может быть делом рук бомжей, поскольку неоднократно видели на территории кладбища 4-х крепких мужчин маргинального вида.

Также не исключается, что к вандализму могут быть причастны подростки. Киевляне часто замечали около кладбища поздно вечером несовершеннолетних в капюшонах и масках на лицах.

Охрана кладбища делает вид, что ничего не знает о произошедшем. В полиции ждут заявления от родных и близких покойных, чьи памятники были повреждены, для возбуждения уголовного дела.

Ранее «Фраза» сообщала, что в марте 2018 года СБУ разоблачила группу вандалов, осквернивших польские и еврейские памятники.